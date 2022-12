Europese beurzen verspelen winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd nadat ze tijdens de middaghandel wegzakten. De Stoxx Europe 600 index verloor 1,0 procent op 427,26 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 1,3 procent op 13.914,07 punten. De Franse CAC 40 daalde 1,0 procent bij een stand van 6.517,97 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent lager op 7.469,28 punten. Daar waar beleggers woensdag nog positief reageerden op optimistische berichten over met name de Amerikaanse economie, bleek dat goede nieuws vandaag eerder slecht nieuws. Sterke groeidata suggereren een robuuste Amerikaanse economie en dus kan de Federal Reserve voorlopig door met het verhogen van de rente. "De angst dat zij de geldkraan te ver dichtdraaien, overheerste de positieve reacties op de afnemende inflatie. Het heeft deze maand geleid tot veel volatiliteit op de financiële markten, waarvoor we al eerder waarschuwden", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Lage handelsvolumes versterken de koersuitslagen", voegde Wiersma toe. De Turkse centrale bank heeft de beleidsrente donderdag, zoals ook was beloofd, ongemoeid gelaten op 9,0 procent. De Turkse centrale bank streeft naar een inflatie op de middellange termijn van 5 procent. Momenteel ligt de inflatie echter rond de 84 procent. De mondiale staalproductie is in november gedaald met 3 procent, meldde brancheorganisatie World Steel. Terwijl de productie in China flink steeg, waren er sterkere dalingen in de VS, Rusland en vooral Europa, waar hoge energieprijzen de energieslurpende hoogovens onrendabel maken. De euro/dollar noteerde richting het slot op 1,0587. WTI-olie werd een procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Nadat de aandelenmarkten wegzakten tijdens de middaghandel, waren er nauwelijks stijgers in de DAX en CAC 40. Autofabrikanten stonden onder druk. Volkswagen was de sterkst daler in Frankfurt, met een verlies van ruim 4 procent en Mercedes-Benz daalde zo'n 3 procent. Porsche AG verloor ruim 2,5 procent. In Parijs daalde Stellantis ruim 3 procent en Renault meer dan 3,5 procent. Orange voerde de index aan met een lichte winst en verder waren de koersstijgingen beperkt. Halfgeleiders kenden ook een lastige dag. Infineon verloor 3 procent, STMicroelectronics daalde 3,5 procent, ASML leverde ruim 4 procent in en ASMI daalde meer dan 3 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa tot 2,5 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.