AEX verdedigt 700 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs leek donderdag op weg naar een nieuwe plus, maar niets bleek minder waar. De AEX eindigde 1,3 procent lager op 700,40 punten. De koersen begonnen te dalen na sterke Amerikaanse macrocijfers en kwamen nog verder onder druk toen Wall Street bij opening een duik nam. Daarbij nemen de volumes af richting de feestdagen, waardoor bewegingen worden uitvergroot. Voor Wall Street opende bleek dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal harder groeide dan aanvankelijk gedacht. En ook de stijging van de nieuwe steunaanvragen viel mee. "Een robuuste economie zou de inflatie op een hoog niveau kunnen houden", zei analist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. Dat de economie er wellicht beter voorstaat dan de markt dacht, bleek de afgelopen dagen wel, met sterke kwartaalcijfers van Nike en een stijgend Amerikaans consumentenvertrouwen. "Wellicht dat dit beleggers ervan overtuigde dat de wereldwijde economie er veel minder beroerd voor staat dan velen denken", stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Kortom het lijkt een kwestie van 'goed nieuws is slecht nieuws'. Streeter denkt dat de markt pas weer ontspannen, als de inflatie volgend jaar verder terugvalt en de centrale banken hun verkrapping in de ijskast zetten. De euro/dollar noteerde donderdag op 1,0587 en de Amerikaanse tienjaarsrente stond op 3,668 procent. De olieprijs maakte een pas op de plaats. Stijgers en dalers In de AEX sloten de meeste aandelen lager af. De grootste dalers waren de halfgeleideraandelen Besi, ASMI en ASML met verliezen tussen de 3 en ruim 4 procent. Adyen daalde ook 3,4 procent. Koploper was Philips met 3,1 procent. Na de publicatie van testresultaten met de teruggeroepen DreamStation is het aandeel aan een voorzichtig herstel bezig. Verder wonnen Ahold Delhaize en Aegon 0,4 en minder dan 0,1 procent. In de AMX wist Fagron 2,0 procent te winnen en steeg Flow Traders 1,6 procent. Aalberts en Just Eat Takeaway leverden 2,4 en 7,5 procent in. ForFarmers en Majorel stegen 3,3 en 1,0 procent. Ebusco en Vivoryon daarentegen daalden 4,5 en 3,7 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen 1,5 tot bijna 3 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.