Aandeel AMC hard onderuit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel AMC Entertainment gaat een beroerde opening tegemoet. Het aandeel noteert voorbeurs 22 procent lager, nadat AMC meldde dat het voor 110 miljoen dollar vers kapitaal gaat ophalen. Dit doet AMC door zogeheten APE's uit te geven aan Antara Capital in twee tranches voor 0,66 dollar per stuk. Deze APE's sloten dinsdag op 0,685 dollar. Met het opgehaalde kapitaal zal AMC 100 miljoen dollar aan schulden aflossen. Daardoor dalen de rentekosten met 10 miljoen dollar per jaar. Antara heeft een lock up op de APE's van minimaal 90 dagen. Verder meldde AMC dat het een omgekeerde aandelensplitsing zal doorvoeren, waarbij 10 bestaande aandelen worden ingeruild voor één nieuw aandeel. Het aandeel AMC lijkt donderdag 21 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

