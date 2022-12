AMG sluit tantalum-deal met Nippon Mining Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group is een strategische samenwerking aangegaan met het Japanse Nippon Mining & Metals en diens Duitse dochterbedrijf Taniobis voor de levering van tantalumconcentraat uit de Braziliaanse mijn Mibra van AMG. Nippon Mining zal investeren in de expansie van de productie van tantalumconcentraat. Het tantalum preconcentraat zal ter plaatse worden verwerkt in de Mibra-mijn en verkocht aan Taniobis. De samenwerking leidt tot meer verticale integratie van de tantalumproductie voor Nippon Mining & Metals. Voor AMG Brazilië biedt het contract langetermijnstabiliteit in de verkoop van tantalum en de bijbehorende inkomsten uit bijproducten bij de productiekosten van lithium. Taniobis is een producent van tantalumpoeders, die onder andere worden gebruikt voor halfgeleiderelektronica, chemische processen en de auto-industrie. "Ik geloof dat dit de eerste stap is in de ontwikkeling van andere wederzijdse aantrekkelijke kansen", zei president Fabiano Costa van AMG Brasil. Bron: ABM Financial News

