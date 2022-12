Futures op Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet, na de winsten op woensdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood, terwijl de handel op de beurzen wordt afgebouwd in aanloop naar de feestdagen. "Er kan nog wel enig verder herstel zijn in de dunne handel tijdens de feestdagen, door herbalancering van beleggingsportefeuilles aan het einde van het jaar, maar de kans is aanwezig dat aandelen hun glijvlucht rond de jaarwisseling hervatten", waarschuwde broker XM. Door een uitbraak van vogelgriep die dit jaar tientallen miljoenen kippen en kalkoenen het leven kostte, in bijna alle vijftig Amerikaanse staten, kosten eieren in de VS imiddels een recordbedrag, meldde onderzoeksbureau Urner Barry. Het gaat om een prijsstijging van 30 procent sinds het begin van het jaar. De olieprijs stijgt vandaag ook. Een februari-future West Texas Intermediate noteert 1,8 procent hoger op 79,67 dollar, terwijl Brent-olie voor februari 1,7 procent duurder wordt op 83,65 dollar. De euro/dollar noteert licht hoger op 1,0637. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0614 op de borden. Volgens MUFG hoeven we weinig beweging meer te verwachten voor de euro/dollar tot het einde van het jaar, na de schok met de Japanse yen eerder deze week. Bedrijfsnieuws Micron Technology meldde een omzetdaling en een nettoverlies in het afgelopen kwartaal. Analisten spreken van een teleurstellende update van Micron. Het aandeel lijkt 2,5 procent lager van start te gaan. CarMax daalt voorbeurs 12 procent, nadat de tweedehandsautoverkoper een nog veel sterkere omzetdaling meldde dan werd gevreesd. Door de hoge inflatie en opgelopen rente zijn tweedehandsauto's onbetaalbaar geworden voor velen, waarschuwde CarMax. Berkeley Lights neemt IsoPlexis over voor 58 miljoen dollar en het aandeel IsoPlex steeg daarom 95 procent in de handel nabeurs. Berkeley verloor 10 procent aan waarde. Tesla stijgt 1 procent voorbeurs. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 3.878,44 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.376,48 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 10.709,37 punten. Bron: ABM Financial News

