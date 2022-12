Weinig spektakel op Europese beursvloeren

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen bleven donderdag rond het middaguur dichtbij huis.

De brede Stoxx Europe 600 index stond nagenoeg onveranderd op 413,48 punten. De Duitse DAX daalde 0,1 procent tot 14.078,94 punten en France CAC 40 daalde ook een fractie tot 6.576,81 punten. De Britse FTSE 100 index steeg 0,4 procent.

De beurzen maakten een pas op de plaats na de positieve stemming op woensdag, die werd geholpen door een sterk cijfer voor het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan en sterke omzetcijfer van Nike.

Daarnaast heeft Europa zijn eerste wintertest zonder Russisch gas doorstaan, dankzij steenkool, schrijft The Wall Street Journal. Steenkool en bruinkool waren goed voor 22 procent van de stroomproductie in de eerste twee weken van december, tegen 17 procent een jaar eerder en 15 procent voor het hele jaar 2021. De IEA voorspelt dat steenkool de grootste bron van CO2-uitstoot blijft, en pas vanaf 2025 zal dalen, mede door de gestegen Europese vraag.

Op de economische agenda staan vanmiddag de wekelijkse aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Ook zijn er groeicijfers, leidende indicatoren en een index van de Chicago Fed.



De prijzen van koopwoningen in Nederland waren in november nog 5 procent hoger dan een jaar eerder, maar deze vorm van vermogensaanwas is hard aan het teruglopen. Een maand eerder was de prijsstijging op jaarbasis nog 8 procent, meldde het CBS. De huizenprijzen waren 1 procent lager dan in oktober, en dat is de vierde maand op rij dat de prijzen op maandbasis dalen.

De mondiale staalproductie bleek in november te zijn gedaald met 3 procent, meldde brancheorganisatie World Steel. Terwijl de productie in China flink steeg, waren er sterkere dalingen in de VS, Rusland en vooral Europa, waar hoge energieprijzen de energieslurpende hoogovens onrendabel maken.

De olieprijs steeg. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1,8 procent tot 79,67 dollar, terwijl Brent-olie voor februari 1,7 procent duurder was op 83,65 dollar.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,0637. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0614 op de borden. Volgens MUFG hoeven we weinig beweging meer te verwachten voor de euro/dollar tot het einde van het jaar, na de schok met de Japanse yen eerder deze week.

Bedrijfsnieuws

Er waren geen sterke koersuitslagen onder de grote Europese aandelen.

TotalEnergies was een relatief sterke stijger, met 1,6 procent. In Amsterdam won Shell 1,2 procent en BP werd in Londen een procent duurder.

Autofabrikant Volkswagen leverde 2 procent in, en stond samen met Renault, Mercedes en Porsche bij de sterkste dalers. Ook Stellantis noteerde in dit rijtje.

In Frankfurt was Beiersdorf de uitblinker met een koerswinst van 1,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,1 procent in het rood. De Amerikaanse beurzen sloten woensdag hoger.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 3.878,44 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.376,48 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 10.709,37 punten.