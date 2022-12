Turkse centrale bank laat rente ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de beleidsrente, zoals ook was beloofd, ongemoeid gelaten op 9,0 procent. Dit bleek donderdagmiddag. In november verlaagde de centrale bank de rente nog met 150 basispunten van 10,5 naar 9,0 procent. Toen kondigde de centrale bank echter ook aan dat dit voorlopig de laatste verlaging in een cyclus van verlagingen zou zijn. De Turkse centrale bank streeft naar een inflatie op de middellange termijn van 5 procent. Momenteel ligt de inflatie echter rond de 84 procent. Om die reden werd er door economen ook raar gekeken naar alle renteverlagingen die Turkije doorvoerde, omdat centrale banken elders in de wereld juist hun rente verhogen om de inflatie terug te dringen. Bron: ABM Financial News

