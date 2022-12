AEX kabbelt hoger aangevoerd door Philips Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert donderdag richting het einde van de ochtendhandel licht hoger en houdt zo de winst van woensdag vast. De AEX index steeg 0,3 procent tot 711,67 punten, terwijl de AMX 0,3 procent steeg en de Smallcaps-index 0,6 procent, dankzij de twee uitblinkers FastNed en ForFarmers. Het positief ontvangen cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen woensdag is volgens Simon Wiersma van ING te verklaren. "De lonen van de meeste Amerikanen zijn dit jaar immers flink gestegen,terwijl de inflatie afneemt. Dat betekent dat de koopkracht toeneemt." Op de economische agenda staan vanmiddag de wekelijkse aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Ook zijn er groeicijfers, leidende indicatoren en een index van de Chicago Fed. De olieprijs zit in de lift. Een februari-future WTI olie steeg vandaag vooralsnog met 1,7 procent tot 79,62 dollar en Brent-olie voor februari werd 1,5 procent duurder op 83,48 dollar. De euro/dollar herstelde van het verliesje van woensdag en steeg 0,35 procent tot 1,0645. Volgens MUFG zal er tot het einde van het jaar niet veel meer gebeuren op de valutamarkt, na de schok met de Japanse yen eerder deze week.



Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Philips met een winst van 1,5 procent. Philips presenteerde woensdag resultaten van tests van zijn DreamStation 1-ademhalingsapparaten, die erop zouden wijzen dat zij veilig zijn. Het bedrijf haalt deze apparatuur terug na klachten over gezondheid en sterfgevallen. Toezichthouders moeten nog reageren op de testresultaten.



Ook Shell en Ahold Delhaize stegen een procent, de andere winsten waren kleiner. De voornaamste verliezers waren de halfgeleiderbedrijven Besi, ASMI en ASML, maar de daling bleef beperkt tot minder dan een procent. Micron Technology kwam woensdagavond met verliescijfers op de proppen. De resultaten lagen echter binnen de verwachte bandbreedte. Het aandeel Micron lijkt vanmiddag ruim 2 procent lager van start te gaan.



Oplaadpalenfabrikant Alfen won ruim 2 procent in de Midkap. Fugro herstelde weer wat verder van de terugval die het aandeel maakte na een documentaire over de ramp in Brazilië, die suggereerde dat Fugro deze had veroorzaakt door zijn booractiviteiten. Het is echter niet Fugro, maar mijnbouwer Vale die een miljardenboete betaalt voor de ramp. Het aandeel steeg 1,9 procent. FastNed meldde woensdagavond nieuwe financiering te hebben voor zijn netwerk van oplaadstations dankzij de uitgifte van nieuwe obligaties. Ook werden bestaande obligaties doorgerold. Het aandeel Fastned steeg 4,1 procent.



ForFarmers won zelfs 4,6 procent. Woensdag reageerde het aandeel nauwelijks op het bericht dat de Britse mededingingsautoriteiten tegemoetkomingen eisen voor de geplande joint venture met 2Agriculture in het VK. Kendrion was het enige aandeel uit de drie indices dat meer dan een procent inleverde. Het aandeel verloor 2 procent. Bron: ABM Financial News

