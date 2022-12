Valuta: consolidatie dollar voorspelt rust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar levert donderdag de stijging van de voorgaande sessies in tegenover de euro. De euro/dollar staat vanochtend 0,3 procent hoger op 1,0637. Deze beweging wijst volgens MUFG Bank op de start van een periode van consolidatie en handel binnen een vaste bandbreedte, nu de markt de rustige periode van de feestdagen ingaat. Macro-economische ontwikkelingen zijn in deze periode meestal minder frequent en dunner gezaaid dan gewoonlijk. Na de onrust die ontstond door de ontspanning van het monetaire beleid van de Bank of Japan eerder deze week, verwacht MUFG Bank dat er een periode van kalmte op de valutabeurzen is ingetreden, stelde analist Derek Halpenny. "Liquiditeitskrapte rond de jaarwisseling kan altijd een bron vormen van volatiliteit, maar afgezien van een verrassing rond liquiditeit, lijken de risico's te verbeteren naar het einde van het jaar toe." Woensdag steeg de dollar 0,3 procent tegenover de euro. Antje Praefcke van Commerzbank stelde woensdag nog dat de dunne handel tijdens de feestdagen in combinatie met de economische cijfers deze week voor volatiele koersen zouden kunnen zorgen. Economische cijfers op de agenda deze week zijn nog de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de Chicago Fed-index voor november en de leidende indicatoren voor november, later vandaag, en cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt, inflatie en persoonlijke inkomens, orders van duurzame goederen en het consumentenvertrouwen op vrijdag. Een meevallend Amerikaans consumentenvertrouwen van The Conference Board, in combinatie met de goede resultaten van sportretailer Nike, zorgden woensdag voor een opleving op de aandelenmarkten. Bron: ABM Financial News

