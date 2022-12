Beursblik: leniolisib smaakmaker voor Pharming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming kan mogelijk op goed nieuws rekenen begin 2023. Dit stelt analist Jacob Mekhael van zakenbank Van Lanschot Kempen in een rapport. Na een succesvolle Fase 2/3 met leniolisib voor de behandeling van APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem, en indiening bij zowel de Amerikaanse als de Europese toezichthouder, verwacht Mekhael dat er in de eerste maanden van 2023 al groen licht kan worden gegeven, eerst in de VS en vervolgens in de EU. Wel denkt de analist dat de verkoop van Ruconest onder druk kan komen te staan, bijvoorbeeld omdat er nieuwe, gebruiksvriendelijkere behandeling op de markt kunnen komen. Mekhael denkt echter dat het sentiment een 'boost' krijgt na de lancering van leniolisib in 2023. Reden ook dat de analist een nieuw koersdoel hanteert van 1,10 euro en het aandeel Pharming niet langer op de verkooplijst van Kempen staat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.