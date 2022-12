AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Woensdag kleurden alle hoofdfondsen van de AEX al groen en bij de slotgong noteerde de hoofdindex 1,8 procent hoger op een stand van 709,58 punten.

Koopjesjagers keerden terug naar de markt na goed ontvangen cijfers van Nike, dat dinsdag nabeurs op Wall Street een sterker dan verwachte omzet rapporteerde. Dat werd beloond met een koerswinst van 12 procent. "Wellicht dat dit beleggers ervan overtuigde dat de wereldwijde economie er veel minder beroerd voor staat dan velen denken", stelde Investment Manager Simon Wiersma van ING.

Andere analisten benadrukten dat de aandelenmarkten de afgelopen handelsdagen flink ‘oversold' waren geworden, met een daling voor de AEX sinds vorige week dinsdag van 741 punten tot onder de 700 punten, door somberheid over snel stijgende monetaire beleidsrentes na havikachtige commentaren van onder andere de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve, die de recessievrees aanwakkerden.

"Ja, de zorgen zijn er dat we in 2023 waarschijnlijk een recessie zullen zien in de VS, wat de Fed vooralsnog ontkent. Maar gezien de robuustheid van de economie en de veerkracht van economische data, is het onwaarschijnlijk dat we een scenario zullen zien waarin we een langdurige crisis in de VS zullen meemaken", stelden analisten van AvaTrade.

Hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde woensdagavond bij de slotzoemer anderhalf procent hoger.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,7 procent hoger op 78,29 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met krap een half procent verder.

De beurs in Hongkong krijgt vanochtend een duwtje in de rug van vastgoedbedrijven, nadat de toezichthouder een pleidooi hield voor meer overheidssteun voor de sector. De Hang Seng index klimt ruim twee procent, terwijl de winsten voor Sydney en Tokio beperkt blijven tot circa een half procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen en de definitieve economische groei in het derde kwartaal in de VS.

Bedrijfsnieuws

Van Lanschot Kempen en de aandeelhouders van Mercier Vanderlinden hebben overeenstemming bereikt over de versnelde overname van het resterende belang van 30 procent in Mercier Vanderlinden door Van Lanschot Kempen.



Fastned haalde bijna 11 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe obligaties met een looptijd tot juni 2027.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,5 procent tot 3.878,44 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.376,48 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 10.709,37 punten.