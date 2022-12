Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,5 procent tot 3.878,44 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 33.376,48 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 10.709,37 punten.

Daarmee zetten de Amerikaanse aandelenmarkten de dinsdag ingezette opwaartse trend voort, na vier opeenvolgende handelsdagen van verliezen, in aanloop naar het lange kerstweekeinde.

"Beleggers zijn niet klaar om het idee los te laten dat de Amerikaanse economie solide is, ondanks de zorgen over een recessie", zei AvaTrade.

"Ja, de zorgen zijn er dat we in 2023 waarschijnlijk een recessie zullen zien in de VS, wat de Fed voorlopig ontkent. Maar gezien de robuustheid van de economie en de veerkracht van economische data, is het onwaarschijnlijk dat we een scenario voorzien waarin we een enorme en langdurige periode van crisis in de VS zullen meemaken", zei AvaTrade.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,9 procent. De marktindex steeg van 210,7 naar 212,5.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in december gestegen naar het hoogste niveau sinds april dit jaar. De index steeg van 101,4 naar 108,3.

De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in november met bijna acht procent gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0614. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0604 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0621 op de borden.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,7 procent hoger op 78,29 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, economische groeicijfers over het derde kwartaal en de Chicago Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren van november.

Bedrijfsnieuws

Nike kwam met meevallende kwartaalcijfers en liet zich ook positief uit over de vooruitzichten. En dit pakte de markt goed op. Het aandeel steeg ruim 12,0 procent.

FedEx meldde dat de volumes onder druk bleven staan, maar dat de winst per pakket wel steeg. Het aandeel won circa 3,3 procent.

BlackBerry verloor ongeveer 10,0 procent, nadat het cyberbeveiligingsbedrijf over het afgelopen kwartaal verlies boekte op een lagere omzet.

Tesla noteerde vlak, nadat CEO Elon Musk aangekondigde dat hij zal aftreden als CEO van Twitter. Eerder noteerde het aandeel nog hoger op dit nieuws.