Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 16 december zijn gedaald met 5,9 miljoen vaten tot 418,2 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 2,5 miljoen vaten tot 226,1 miljoen vaten. En de voorraden stookolie en diesel daalden met 0,2 miljoen vaten tot 119,9 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 90,9 procent. Dat was een week eerder 92,2 procent. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat al dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 3,1 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 4,5 miljoen vaten en de destillaatvoorraden met 830.000 vaten toenamen. Ruw olie stijgt deze week, terwijl investeerders de implicaties voor de vraag uit China na versoepeling van de coronavirusbeperkingen afwegen. Een golf van infecties beperkt de activiteit voor de korte termijn. "Ondanks torenhoge infecties en meldingen van gestreste ziekenhuizen, sluiten de Chinese autoriteiten steden niet af en dat impliceert een aanhoudende stijging van de vraag naar energie nu de op één na grootste economie ter wereld weer op gang komt", aldus analisten van Sevens Report Research. "Het valt echter nog te bezien hoeveel de toegenomen vraag naar energie te niet gedaan zal worden door een waarschijnlijk vertragende wereldeconomie en daarom heeft de heropening in China niet geleid tot een grotere olierally", voegden ze toe. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,7 procent hoger op 78,29 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.