Fastned haalt 11 miljoen op met obligatie

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft bijna 11 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe obligaties met een looptijd tot juni 2027. Dit meldde het snellaadbedrijf woensdagavond. Dit geld zal Fastned gebruiken voor een snellere uitbouw van zijn netwerk van oplaadstations voor elektrische auto's. Ook zijn er voor 2,3 miljoen euro aan oudere obligaties verlengd, waardoor het totaal van de financieringsronde op 13 miljoen euro uitkomt. Alle nieuw uitgegeven leningen lopen tot juni 2027. Beleggers konden tot 21 december inschrijven op de obligaties die een rente van 5 procent geven. Inclusief eerdere verlengingen hoeft Fastned bijna 11 miljoen euro minder af te lossen in 2022. "Dit jaar heeft Fastned meer stations gebouwd dan in enig ander jaar en we willen het bouwtempo de komende jaren verder opvoeren om ons doel van duizend stations voor 2030 te halen", zei CFO Victor van Dijk in een toelichting. "Dat kan alleen met steun van onze investeerders." Bron: ABM Financial News

