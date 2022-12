Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,7 procent tot 431,44 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,5 procent op 14.097,82 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 2,0 procent op 6.580,24 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,7 procent hoger op 7.497,32 punten. De markten sloten hoger, ondanks de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie en de recessievrees onder beleggers. "Ik denk dat we de afgelopen weken oversold zijn geraakt", zei marktanalist Joe Saluzzi van Themis Trading. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade keren koopjesjagers inmiddels voorzichtig terug naar de markt, wat wellicht de aanzet zou kunnen zijn voor een eindejaarsrally. Investment manager Simon Wiersma van ING wees daarbij op de goede cijfers en outlook die Nike dinsdagavond presenteerde. Wellicht dat dit beleggers ervan overtuigt dat de wereldwijde economie er minder beroerd voor staat dan velen vrezen, merkte hij op. In dat licht was ook de stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen naar het hoogste peil sinds april dit jaar een goed teken.



Het consumentenvertrouwen in Duitsland verbeterde ook verder. De vertrouwensindex kwam uit op 37,8 negatief tegen 40,2 negatief voor december. De euro/dollar noteerde op 1,0610. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0623 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0621 op de borden. Olie werd woensdag ruim 2 procent duurder, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week flink zijn gedaald. Bedrijfsnieuws



Beleggers in Adidas en Puma reageerden positief op de berichten van rivaal Nike, dat dinsdagavond met sterker dan verwachte cijfers kwam. Het aandeel Adidas steeg 6,6 procent en Puma won 9,5 procent. Bunzl had een sterk 2022, dankzij de sterke inflatie en een aanhoudend herstel na de coronalockdowns, stelde RBC Capital. Het aandeel verloor desondanks 1,5 procent. Philips heeft nieuwe testresultaten gepubliceerd met de eerste generatie DreamStations. Dit werd beloond met een koerswinst van 5,7 procent. In Frankfurt won Zalando 6,3 procent en Vonovia steeg 4,6 procent, terwijl Daimler Truck en Beiersdorf 0,8 procent daalden en Bayer 0,6 procent goedkoper werd. In Parijs won Unibail-Rodamco-Westfield 4,2 procent, L'Oreal won 3,1 procent en Kering noteerde 3,0 procent hoger. Er waren geen dalers in de Franse hoofdindex. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,6 procent hoger op 3.882,95 punten. De Dow Jones index steeg 1,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,7 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

