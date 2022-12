AEX kleurt volledig groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na optimisme over Amerikaanse bedrijfsresultaten en economische cijfers, die ook Wall Street lieten opveren na een reeks verliesdagen.

De AEX sloot 1,8 procent hoger op 709,58 punten.

Koopjesjagers keerden terug naar de markt, na goed ontvangen cijfers van Nike, dat dinsdag nabeurs een sterker dan verwachte omzet rapporteerde. "Wellicht dat dit beleggers ervan overtuigt dat de wereldwijde economie er veel minder beroerd voor staat dan velen denken", stelde Investment Manager Simon Wiersma van ING.

Volgens sommige analisten waren de aandelenmarkten de afgelopen periode 'oversold', door somberheid over snel stijgende monetaire beleidsrentes na havikachtige commentaren van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve.

Ook een sterke verbetering van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in december droeg bij aan de positieve stemming. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 101,4 in november naar 108,3 in december, de hoogste stand sinds april dit jaar. Economen rekenden op een indexstand van 101,2.

Vanochtend werd al bekend dat het Duitse consumentenvertrouwen blijft aantrekken.



Olie werd 2,5 procent duurder op 78,19 dollar voor een februarifuture WTI. De Amerikaanse olievooraden daalden afgelopen week met bijna 6 miljoen vaten ruwe olie.

De euro/dollar noteerde op 1,0610, een fractie lager dan dinsdag.

Stijgers en dalers

In de AEX was Philips de koploper met een koerswinst van 5,7 procent. Tests van beademingsapparaten wijzen volgens Philips op lage risico's van deze apparaten, die Philips terugriep na meldingen van sterfgevallen. De Amerikaanse FDA bestudeert deze data nu. Volgens zakenbank Jefferies kijken beleggers na deze update niet meer naar de vierdekwartaalcijfers straks, maar naar de strategie-update van de nieuwe CEO en meer details over de risco's van de DreamStation-ademapparaten.

Vastgoedfonds Unibail won 4 procent en staalfabrikant ArcelorMittal bijna 3 procent.

Ook halfgeleiderfondsen ASML, ASMI en Besi waren in trek met koerswinsten van 2,5 procent.

Er waren geen dalers in de hoofdindex.

in de AMX herstelde Fugro nog wat verder, met 3 procent koerswinst. De bodemonderzoeker ging maandag hard onderuit na een televisieuitzending over betrokkenheid bij een ramp met een dambreuk in Brazilie. Dat verlies is nog lang niet goedgemaakt.

Basic-Fit won 5 procent en ook Fagron was in trek met een plus van 4,6 procent. Kunstmestmaker OCI sloot nipt lager.

Bij de kleinere aandelen wonnen Sif Holding en Pharming het meest. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees erop dat het aandeel Pharming door zakenbank Kempen van de verkooplijst werd gehaald. Het aandeel steeg bijna 4 procent. CM.com was een van de weinige dalers met een verlies van 1,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen hadden woensdag de wind ook in de rug. De S&P500-index steeg 1,5 procent.