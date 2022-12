Amerikaanse olievoorraden gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA. In de week eindigend op 16 december daalden de voorraden ruwe olie met 5,9 miljoen vaten tot 418,2 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 2,5 miljoen vaten tot 226,1 miljoen vaten. En de voorraden stookolie en diesel daalden met 0,2 miljoen vaten tot 119,9 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 90,9 procent. Dat was een week eerder 92,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.