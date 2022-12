Beursblik: Philips richt aandacht beleggers vooruit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Na de update van Philips over de testsresultaten van zijn beademingsapparaten DreamStation 1, zullen beleggers vooral weinig belang hechten aan de kwartaalresultaten, maar vooral uitkijken naar de aankomende strategie-update in januari en de verwachtingen voor 2023, meer testresultaten en de reactie van Amerikaanse toezichthouders. Dat stelde zakenbank Jefferies woensdag. Het is onduidelijk wanneer de FDA zal reageren op de testresultaten die Philips woensdag openbaarde en die volgens Philips pas recent zijn gedeeld met de toezichthouder. De analisten van Jefferies wijzen erop dat de toxicologische risico's van apparaten die met ozon werden schoongemaakt nog ontbreken. Deze laten veel vaker aantasting zien van het schuim. Dit is dan ook een meer substantiële studie, stelde Jefferies woensdagochtend. Zij wezen ook op beperkingen die Philips zelf noemde. Zo beperkt de studie van de inhaleerbare vaste deeltjes zich tot deeltjes van 0,2 tot 10 micrometer in diameter. Bovendien betekent het doorstaan van deze ISO 18562-2 test "mogelijk niet dat er geen gezondheidsrisico is van schuimdeeltjes die door het apparaat worden uitgestoten", volgens Philips. Philips zei woensdag op koers te liggen om aan het einde van het jaar circa 90 procent van benodigde apparatuur klaar te hebben voor de terugroepactie. De update wijst volgens Jefferies op een terugkeer naar de markt in de tweede helft van 2023. Het marktaandeel is aanzienlijk gedaald en zal pas medio 2025 hersteld zijn, verwacht Philips. De nieuwe CEO van Philips zal in januari waarschijnlijk een strategie-update geven, waarbij de aandacht vooral zal liggen op de verwachtingen voor 2023. Kwartaalresultaten Jefferies denkt dat analisten misschien te optimistisch zijn over de omzetkrimp in de divisie Diagnosis & Treatment in het vierde kwartaal, met een consensus die wijst op 2 procent krimp. Voorzichtigheid bij klanten, beschikbaarheid van onderdelen en vertraagde effecten van prijsverhogingen kunnen tegenvallers opleveren. Jefferies denkt dat niet alle bestellingen kunnen worden afgerond, omdat er onderdelen ontbreken. Bij Connected Care voorzien de analisten aanhoudende zwakte door aanleveringsproblemen. De consensus mikt op een omzetdaling van 16 procent en een minieme aangepaste EBITA-marge van 0,9 procent dus dit is wellicht al ingeprijsd, merkte Jefferies op. Bij Personal Health zijn de prijzen verhoogd, maar kunnen deze de volumedalingen vermoedelijk niet compenseren, terwijl de consensus uitgaat van een ongewijzigde omzet. Bron: ABM Financial News

