Wall Street houdt groene trend vast

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street zal de stijgende trend, die dinsdag voorzichtig werd ingezet, vandaag een vervolg geven. Futures op de S&P 500 index noteren woensdag circa een half uur voor opening 0,8 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,5 procent. De macro-economische agenda is redelijk gevuld, met de bestaande woningverkopen, het consumentenvertrouwen van The Conference Board en de wekelijkse olievoorraden. Verder zal Micron Technology nabeurs met kwartaalcijfers komen, net als Nike en FedEx dinsdagavond deden. De euro/dollar handelt op 1,0632 en olie wordt 2 procent duurder. Bedrijfsnieuws Nike kwam met meevallende kwartaalcijfers en liet zich ook positief uit over de vooruitzichten. En dit pakte de markt goed op. Het aandeel lijkt vanmiddag 11,6 procent hoger te openen. Investment manager Simon Wiersma van ING benadrukte de goede cijfers en outlook van Nike en denkt dat deze beleggers zouden kunnen overtuigen dat de wereldwijde economie er veel minder beroerd voor staat dan velen vrezen. FedEx meldde dat de volumes onder druk bleven staan, maar dat de winst per pakket wel steeg. FedEx lijkt 5,6 procent hoger te gaan openen. Six Flags, bekend van zijn achtbaanparken, opent naar verwachting 7 procent hoger, nadat een activistische aandeelhouder zich meldde met een belang van 3 procent. Land & Buildings Investment vindt dat Six Flags zijn vastgoed zou moeten afsplitsen. Het aandeel Six Flags halveerde dit jaar. Het aandeel Micron lijkt ruim een procent hoger te openen. Slotstanden De Dow Jones index sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 32.849,74 punten en de S&P won 0,1 procent op 3.821,62 punten. De Nasdaq maakte een pas op de plaats op 10.547,11 punten. Bron: ABM Financial News

