Europese beurzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond het middaguur hoger, anticiperend op een hogere opening op Wall Street. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,9 procent tot 427,85 punten, de Duitse DAX won 0,7 procent tot 13.983,49 en de Franse CAC 40 klom 1,0 procent tot 6.514,18 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,8 procent hoger op 7.430,34 punten.



Sommige analisten denken dat de winsten vanochtend wellicht de aanzet zijn tot een eindejaarsrally, nadat de markten de afgelopen periode 'oversold' waren. Marktanalist Naeem Aslam van Avatrade meent dat koopjesjagers voorzichtig terugkeren naar de markt.



Het consumentenvertrouwen in Duitsland is voor januari verder verbeterd, en zelfs net iets sterker dan verwacht. Dit bleek woensdag uit recente metingen van onderzoeksbureau GfK, dat een maand vooruit meet. De vertrouwensindex kwam uit op 37,8 negatief tegen 40,2 negatief voor december. Economische cijfers op de dagagenda zijn de Amerikaanse bestaande huizenverkopen en het consumentenvertrouwen. Olie werd duurder. Een februari-future West Texas Intermediate steeg 1,3 procent tot 77,20 dollar, terwijl Brent-olie 1,5 procent steeg op 81,16 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0614. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0624 op de borden. Bedrijfsnieuws



Beleggers in Adidas en Puma reageerden positief op de berichten van rivaal Nike, dat dinsdagavond met sterker dan verwachte cijfers kwam. Volgen Bryan Garnier zal voor de Duitse sportschoenenmakers het herstel van de belangrijke Chinese markt mogelijk meer geleidelijk zijn. Het aandeel Adidas stijgt circa 7 procent en Puma 8 procent. Bunzl had een sterk 2022, dankzij de sterke inflatie en een aanhoudend herstel na de coronalockdowns, stelde RBC Capital. Het aandeel daalt woensdag een procent. Philips heeft nieuwe testresultaten gepubliceerd met de eerste generatie DreamStations. Dit werd beloond met een koerswinst van bijna 4 procent.



Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index staan 0,5 procent in de plus. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nipt hoger, nadat beleggers concludeerden dat de recente verkoopgolf toch niet overdreven was.



De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3.821,62 punten, terwijl de Dow Jones index 0,3 procent hoger eindifde op 32.849,74 punten en technologiebeurs Nasdaq vlak sloot op 10.547,11 punten. Bron: ABM Financial News

