Valuta: volatiele dollar in dunne markt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar zou de komende dagen aanzienlijk kunnen fluctueren, nu de liquiditeit dunner begint te worden en er veel economische cijfers naarbuiten komen. Hiervoor waarschuwt Commerzbank.

De euro/dollar stond woensdag min of meer onveranderd op 1,0617.

Ten opzichte van het Britse pond is de euro iets sterker op 0,8753. dat is 0,4 procent meer dan dinsdag. Tegenover de Japanse yen is de euro stabiel op 139,95, na een sterke daling op dinsdag, toen de Bank of Japan de markt verraste door in actie te komen.

De markt zal waarschijnlijk één oog gericht houden op de cijfers om te beoordelen hoe sterk de economie aan het verzwakken is en of de Federal Reserve misschien te ver gaat met zijn verkrapping van het monetaire beleid, schrijft analist Antje Praefcke van Commerzbank.

"Dunne markten, Amerikaanse economische cijfers en de poging van de markt om een beter idee te krijgen over het verdere monetaire beleid kunnen een explosieve mix vormen."

Woensdag staan onder andere cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen en bestaande woningverkopen op de rol. Donderdag volgen onder andere de wekelijkse steunaanvragen uit de VS, de Chicago Fed index en vrijdag het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan, de nieuwe woningverkopen en een cijfer voor de PCE-inflatie in november.

Dinsdag daalde de dollar maar liefst 3,8 procent tegenover de yen, nadat de Bank of Japen een eerste stap leek te zetten naar een krapper monetair beleid. Dit was de sterkste daling in vijftien jaar. Vergeleken met een jaar geleden staat de dollar overigens nog 15 procent hoger ten opzichte van de yen.