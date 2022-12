Philips opent fors hoger in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals voorzien, met winst van start gegaan. De AEX noteerde kort na de openingsgong een half procent hoger. In de AEX gingen de meeste aandelen hoger. Koploper was Philips met 5,3 procent, na het presenteren van nieuwe testresultaten met de geplaagde DreamStation van het bedrijf. Besi en Randstad wonnen 1,5 en 1,3 procent. Alleen IMCD daalde meer dan een procent. In de AMX noteerde Just Eat Takeaway aan kop met een winst van 1,6 procent. Fugro steeg 1,4 procent. Alfen en CTP daalden circa een half procent en waren daarmee de grootste dalers. Azerion ging aan de leiding in de AScX en Ebusco verloor 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

