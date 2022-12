Britse toezichthouder wil uitgebreider onderzoek jv-plannen ForFarmers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse mededingingsautoriteit CMA heeft vandaag bekendgemaakt dat de voorgenomen joint venture tussen ForFarmers UK en 2Agriculture een vervolgonderzoek krijgt. Dit meldde ForFarmers woensdagochtend. Nadat de CMA de eerste fase van het fusie-onderzoek proces heeft afgerond, is besloten een uitgebreid Fase 2 onderzoek uit te voeren, tenzij overeenstemming kan worden bereikt over tegemoetkomingen door de samenwerkingspartners. ForFarmers UK en 2Agriculture zeggen zich te beraden op hun volgende stappen. De plannen voor de joint venture werden op 1 juli dit jaar aangekondigd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.