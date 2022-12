Philips presenteert nieuwe testresultaten met DreamStation Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft nieuwe testresultaten gepubliceerd met de eerste generatie DreamStations. Dit blijkt woensdag voorbeurs uit een update van het bedrijf. Philips publiceerde testresultaten met de eerste generatie DreamStation apparatuur die niet werden schoongemaakt met ozon. Volgens een woordvoerder betreft dit circa tweederde van de getroffen apparaten. "Dit geeft ons een beter beeld van de mogelijke gezondheidsrisico's", zei CEO Roy Jakobs woensdag in een toelichting, waarin hij zich ook verontschuldigde dat zaken zo lang hebben geduurd. "Maar de testen kostten veel tijd." Philips presenteerde vanochtend drie conclusies. Allereerst lijkt blootstelling aan de deeltjes die vrijkomen geen gezondheidsrisico's op te leveren. En ook de blootstelling aan de vluchtige gassen die vrijkomen, lijken op lange termijn geen consequenties te hebben voor patiënten. Tot slot lijkt ook het afbrokkelen van het schuim in de apparaten mee te vallen. In de VS en Canada werd dit bij een half procent van de apparaten opgemerkt en in Europa was dit percentage slechts 0,04 procent. De testen zijn uitgevoerd in samenwerking met 5 onafhankelijke testlaboratoria, aldus Philips, en de resultaten zijn tevens beoordeeld door externe experts. De nieuwste data worden nog bestudeerd door de toezichthouders, waaronder de Amerikaanse FDA. Wanneer die hun conclusies trekken, is afwachten, aldus een woordvoerder van Philips tegen ABM Financial News. Philips blijft testen uitvoeren met apparatuur die is blootgesteld aan het schoonmaken met ozon. Verder verwacht Philips aan het het einde van dit jaar bijna 90 procent van de vervangende apparaten klaar te hebben. In totaal vervangt of repareert Philips circa 5,5 miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten. Bron: ABM Financial News

