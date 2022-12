Groene opening AEX in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag met winst van start. Minder dan een uur voor de openingsbel noteerde de future op de AEX een half procent in het groen. Dinsdagavond maakte Wall Street een einde aan een dagenlange daling. "Ik denk dat we de laatste weken oversold waren", zei Joe Saluzzi van Themis Trading, mogelijk ingegeven doordat partijen zich willen positioneren richting het jaareinde. Inmiddels is het beleggers volgens Saluzzi wel duidelijk dat zij niet veel steun hoeven te verwachten van de centrale banken. "Die zullen niet veel doen." Bij Citi rekenen ze niet echt meer op een eindejaarsrally. Een goede oktobermaand zorgt vaak ook voor een goede beurs in november en december, en dat was dit jaar niet het geval. En sowieso is een eindejaarsrally in een negatief beursjaar al beperkt van omvang, merkten zij op. Toch denkt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade dat koopjesjagers hun kansen ruiken, zeker nu ondanks al het pessimisme de meeste macrocijfers toch beter zijn dan verwacht. Dinsdagavond nabeurs kwamen Nike en FedEx nog met cijfers. Vooral die van Nike werden goed ontvangen, en het aandeel lijkt vanmiddag 13 procent hoger te openen. Nike verhoogde dan ook de outlook en meldde dat het er goed in slaagt om met acties de voorraden weg te werken. Maar ook FedEx zal vermoedelijk 5 procent hoger van start gaan. FedEx meldde dat de volumedruk aanhoudt, maar dat het per bezorgd pakket meer verdient. Ook meldde FedEx nog eens 1 miljard dollar aan kosten te gaan besparen. Vandaag letten beleggers op huizencijfers en het consumentenvertrouwen uit de VS. Verder is de agenda relatief leeg. De euro/dollar noteert vanochtend op 1,0610. Olie werd dinsdagavond duurder en de future noteert vanochtend fractioneel hoger. Slotstanden De Dow Jones index sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 32.849,74 punten en de S&P won 0,1 procent op 3.821,62 punten. De Nasdaq maakte een pas op de plaats op 10.547,11 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.