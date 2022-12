Nike overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nike

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het afgelopen kwartaal een forse omzetgroei geboekt, terwijl de winst minder daalde dan verwacht. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de sportschoenenreus. De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 november, steeg 17 procent tot 13,3 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 12,6 miljard dollar, volgens FactSet. De nettowinst was vrijwel stabiel, op 1,33 miljard dollar, tegen 1,34 miljard dollar een jaar eerder. Analisten hadden een daling tot 1,02 miljard dollar voorspeld. In China daalde de omzet 3 procent. In Europa was er 11 procent groei en in Noord-Amerika zelfs 30 procent tot 5,8 miljard dollar. De waarde van de voorraden steeg met 43 procent vergeleken met een jaar eerder, deels door hogere fabricagekosten en omdat een jaar eerder de aanvoerketens verstoord waren. De brutomarge was 42,9 procent, 3 procentpunt lager dan een jaar eerder. "We denken dat de voorradenpiek achter ons ligt", zei CEO John Donahoe in een toelichting. Nike denkt dat de omzet dit jaar hoger zal uitvallen dan eerder voorzien. Het aandeel Nike lijkt woensdag 13 procent hoger van start te gaan. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

