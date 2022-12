Europese beurzen openen duidelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een beduidend hogere opening tegemoet, nadat Wall Street een einde maakte aan een dagenlange daling.

IG voorziet een openingswinst van 110 punten voor de Duitse DAX, een plus van 44 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 29 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag nog verdeeld, nadat de Bank of Japan de kans op renteverhogingen in Japan liet toenemen.

De hoop op een kerstrally vervaagt, waarschuwen marktanalisten. Beleggers vrezen dat het verkrappende monetaire beleid van de grote centrale banken doorschiet en economieën in een recessie duwt.

De Bank of Japan deed dinsdag een duit in het zakje door de belangrijkste rente te handhaven en tegelijk aan te kondigen dat langlopende Japanse staatsobligaties voortaan tegen een maximaal rendement van 0,50 procent worden verkocht. Dit was 0,25 procent.

De Japanse yen steeg meer dan 3 procent op het nieuws.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wijst het ingrijpen van de Bank of Japan op toenemende vrees dat de inflatie meer verankerd raakt. Hij sluit een renteverhoging in Japan voor het einde van het jaar niet uit.

"Voor handelaren betekent het dat we twee keer moeten nadenken voordat we concluderen dat inflatie minder een probleem is geworden, na een paar dalingen van het inflatiecijfer in de VS", zei Joshua Mahony van IG.

Op macro-economisch vlak bleken de Duitse producentenprijzen in november met 28,2 procent zijn gestegen op jaarbasis, na een toename van 34,5 procent in oktober. Volgens Commerzbank voedt dit cijfer de hoop dat de consumentenprijsinflatie gepiekt heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat deze nu ook snel zal afkoelen naar het door de ECB gewenste niveau van 2 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone herstelde in december iets, van -23,9 naar -22,2. Dit was verwacht.

Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart naar de geplande overname van VMware door het Amerikaanse Broadcom. Dit meldde de instelling dinsdag aan het einde van de middag. Broadcom zou de software en apparatuur van de bedrijven kunnen koppelen ten koste van de concurrentie.

Europese financials zaten in de lift. Deutsche Bank steeg 5,7 procent in Frankfurt, Société Générale won 2,3 procent in Parijs en ING steeg in Amsterdam 1,8 procent.

Autofabrikanten stonden onder druk in de DAX. Porsche Automobil Holding daalde bijna 2 procent, Volkswagen 2,3 procent en Mercedes Benz verloor ruim een procent. Renault verloor zelfs 3 procent in Parijs.

Hekkensluiter in de DAX was Siemens Healthineers, dat ruim 4 procent daalde. In Amsterdam leverde medisch elektronicabedrijf Philips 2,9 procent in.

Engie leverde in Parijs ruim 3 procent in. Het Franse energiebedrijf verwacht dat een Europees prijsplafond op energie de resultaten dit jaar met 700 tot 900 miljoen euro drukt, en met nog eens 1,2 tot 1,5 miljard euro volgend jaar.

Vastgoed stond dinsdag ook onder druk. Unibail-Rodamco-Westfield daalde bijna 5 procent en Vonovia circa 3 procent.

Euro STOXX 50 3.802,49 (-0,23%)

STOXX Europe 600 424,18 (+0,40%)

DAX 13.884,66 (-0,42%)

CAC 40 6.450,43 (-0,35%)

FTSE 100 7.370,62 (+0,13%)

SMI 10.659,19 (-1,06%)

AEX 697,25 (-0,49%)

BEL 20 3.671,37 (+0,00%)

FTSE MIB 23.718,25 (+0,15%)

IBEX 35 8.185,20 (+0,00%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus, na dinsdag nipt hoger te zijn gesloten. Daarmee doorbrak Wall Street een reeks van vier verliesdagen op rij, waarin de Nasdaq per saldo 6 procent inleverde.

De aandacht ging uit naar de Bank of Japan, die de yen met meer dan 3 procent liet stijgen door het maximumtarief voor tienjarige staatsleningen te verdubbelen van 0,25 naar 0,5 procent. Dit zou geen renteverhoging zijn volgens de centrale bank, maar de markt dacht daar anders over.

De Bank of Japan was een uitzondering onder de centrale banken, omdat de Japanse rente vrijwel op nul bleef, terwijl de Fed en de ECB de grootste verkrapping van het monetaire beleid in een generatie in gang zetten. "Het was de laatste verankering voor de rendementen op obligaties wereldwijd", volgens Victoria Fernandez van Crossmark Global Investments.

Volgens sommige analisten gaan de koersdalingen van Amerikaanse aandelen inmiddels te ver. "Ik denk dat we de afgelopen paar weken oversold zijn", zei Joe Saluzzi van Themis Trading. Hij vermoedt dat beleggers ook verliezen aan het oogsten zijn om daar belastingvoordeel van te halen bij de jaarwisseling.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS daalde in november 11,2 procent, na een daling van 2,4 procent in oktober. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde juist minder sterk dan verwacht, met een half procent tot 1,427 miljoen stuks.

Bedrijfsnieuws

Topman Elon Musk peilde op Twitter de mening van gebruikers, of zij vinden dat hij moet terugtreden als de nieuwe topman, na de overname van het socialemediaplatform. De koers van autofabrikant Tesla, dat ook door Musk geleid wordt, reageerde daar maandag positief op - de meerderheid wil dat Musk ophoepelt bij Twitter - maar dinsdag daalt het aandeel Tesla toch weer 8 procent. Musk lijkt de uitslag van de poll naast zich neer te leggen.

De koers van Tesla is op 137 dollar terug op het niveau van meer dan twee jaar geleden. Musk verkoopt voor miljarden dollars aan Tesla aandelen om de problemen bij Twitter te verhelpen en dat drukt de koers van Tesla natuurlijk. Twitter heeft vers kapitaal nodig, bleek in het weekend.

Amazon.com heeft een schikking getroffen met de Europese Commissie in twee mededingingszaken. Amazon moet externe verkopers gelijke kansen geven om geselecteerd te worden als de standaardoptie in Amazons Buy Box en ze in aanmerking laten komen voor het Prime-verzendprogramma. Het aandeel sloot licht hoger.

Fintechbedrijf Blucora steeg 12 procent. Het bedrijf gaat 450 miljoen dollar teruggeven aan aandeelhouders.

Biotechbedrijf Entrada Therapeutics, dat maandag nabeurs al 32 procent verloor, kreeg een negatief bericht van de FDA over een potentiële behandeling tegen de spierziekte Duchenne. Het aandeel sloot 20 procent lager.

Nike en FedEx openden nabeurs de boeken. Nike overtrof de verwachtingen en zag de koers nabeurs met 7 procent stijgen. FedEx moest opnieuw een volumedaling melden maar het aandeel reageerde toch positief op de rapportage.

S&P 500 index 3.821,62 (+0,10%)

Dow Jones index 32.849,74 (+0,28%)

Nasdaq Composite 10.547,11 (+0,01%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 26.390,66 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.066,95 (-0,2%)

Hang Seng 19.136,21 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0615. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0624 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0634 op de borden.

USD/JPY Yen 132,19

EUR/USD Euro 1,0615

EUR/JPY Yen 140,32

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Januari (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Micron Technology - Cijfers derde kwartaal (VS)