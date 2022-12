Nipte winst op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag nipt hoger gesloten, nadat beleggers concludeerden dat de recente verkoopgolf toch niet overdreven was.

De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3.821,62 punten, terwijl de Dow Jones index 0,3 procent hoger eindifde op 32.849,74 punten en technologiebeurs Nasdaq vlak sloot op 10.547,11 punten

Wel doorbrak Wall Street een reeks van vier verliesdagen op rij, waarin de Nasdaq per saldo 6 procent inleverde.

Ook was er dinsdag aandacht voor een verrassende uitlating van de Bank of Japan, die de yen met meer dan 3 procent liet stijgen door het maximumtarief voor tienjarige staatsleningen te verdubbelen van 0,25 naar 0,5 procent. Dit zou geen renteverhoging zijn volgens de centrale bank, maar de markt dacht daar anders over.

De Bank of Japan was een uitzondering onder de centrale banken, omdat de rente vrijwel op nul bleef, terwijl de Fed en de ECB de grootste verkrapping van het monetaire beleid in een generatie in gang hebben gezet. "Het was de laatste verankering voor de rendementen op obligaties wereldwijd", volgens Victoria Fernandez van Crossmark Global Investments.

Volgens sommige analisten gaan de koersdalingen van Amerikaanse aandelen inmiddels te ver. "Ik denk dat we de afgelopen paar weken oversold zijn", zei Joe Saluzzi van Themis Trading. Hij vermoedt dat er ook beleggers verliezen aan het oogsten zijn om daar belastingvoordeel van te halen bij de jaarwisseling.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS daalde in november 11,2 procent, na een daling van 2,4 procent in oktober. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde juist minder sterk dan verwacht, met een half procent tot 1,427 miljoen stuks.

De euro/dollar handelde op 1,0624.

De olieprijs steeg 1 procent tot 76,06 dollar. Brent-olie werd 0,1 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Topman Elon Musk peilde op Twitter de mening van gebruikers, of zij vinden dat hij moet terugtreden als de nieuwe topman, na de overname van het socialemediaplatform. De koers van autofabrikant Tesla, dat ook door Musk geleid wordt, reageerde daar maandag positief op - de meerderheid wil dat Musk ophoepelt bij Twitter - maar dinsdag daalt het aandeel Tesla toch weer 8 procent. Musk lijkt de uitslag van de poll naast zich neer te leggen.

De koers van Tesla is op 137 dollar terug op het niveau van meer dan twee jaar geleden. Musk verkoopt voor miljarden dollars aan Tesla aandelen om de problemen bij Twitter te verhelpen en dat drukt de koers van Tesla natuurlijk. Twitter heeft vers kapitaal nodig, bleek in het weekend.

Amazon.com heeft een schikking getroffen met de Europese Commissie in twee mededingingszaken. Amazon moet externe verkopers gelijke kansen geven om geselecteerd te worden als de standaardoptie in Amazons Buy Box en ze in aanmerking laten komen voor het Prime-verzendprogramma. Het aandeel sloot licht hoger.

Fintechbedrijf Blucora steeg 12 procent. Het bedrijf gaat 450 miljoen dollar teruggeven aan aandeelhouders.

Biotechbedrijf Entrada Therapeutics, dat maandag nabeurs al 32 procent verloor, kreeg een negatief bericht van de FDA over een potentiële behandeling tegen de spierziekte Duchenne. Het aandeel sloot 20 procent lager.

Nike en FedEx openden nabeurs de boeken.