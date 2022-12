Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag in New York hoger gesloten, geholpen door een zwakkere dollar tegenover de Japanse yen. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 1,1 procent tot 76,23 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bij een lagere dollars is het voor buitenlandse kopers aantrekkelijker om olie in dollars te kopen. "De olieprijs kreeg een onverwachte impuls van een verrassend besluit van de Bank of Japan om hun beleid te verschuiven, waardoor de dollar omlaag tuimelde tegenover de yen", zei Edward Moya van Oanda. "De olieprijs zou hoger moeten staan, maar de coronavirusgolf in China weerhoudt energiehandelaren van speculeren op een snelle complete heropening." Het januaricontract expireerde dinsdag en eindigde op 75,19 dollar, vrijwel ongewijzigd. Het wachten is nu op de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Bron: ABM Financial News

