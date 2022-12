Wall Street licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht hoger, terwijl beleggers uitvissen of de recente verkoopgolf misschien wat overdreven was.

De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3.832 punten, terwijl de Dow Jones index 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq 0,2 procent kon bijschrijven.

Ook was er aandacht voor een verrassende uitlating van de Bank of Japan, die de yen met 4 procent liet stijgen door het maximumtarief voor tienjarige staatsleningen te verdubbelen van 0,25 naar 0,5 procent. Dit kan rimpeleffecten veroorzaken, denken kenners.

Maandag verloor technbeurs Nasdaq maar lieft 6 procent en de hoop op een kerstrally vervaagt, waarschuwen marktanalisten.

"De bezorgdheid onder beleggers en handelaren is nog steeds dezelfde, en dat is de mogelijkheid dat de Fed opnieuw een beleidsfout maakt en de economie in een recessie stort", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die wel benadrukt dat een dergelijke recessie vermoedelijk mild zal zijn.

De Bank of Japan verraste de markten dinsdag met de aankondiging dat het voortaan langlopende Japanse staatsobligaties koopt tegen een maximaal rendement van 0,50 procent. Dit was 0,25 procent. De belangrijkste rente werd wel gehandhaafd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert het ingrijpen van de Bank of Japan dat men in toenemende mate bezorgd is dat het beleid achterblijft en de inflatie meer verankerd raakt.

De Japanse yen steeg met zo'n 4 procent ten opzichte van de euro en de Amerikaanse dollar. Economen van Commerzbank waarschuwen dat de greenback verder onder druk kan komen te staan, als de scepsis toeneemt over de aanpak van de Fed.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS daalde in november 11,2 procent, na een daling van 2,4 procent in oktober. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde juist minder sterk dan verwacht, met een half procent tot 1,427 miljoen stuks.

De euro/dollar handelde op 1,0603.

De olieprijs steeg 1,4 procent tot 76,44 dollar. Brent-plioe werd 0,4 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Topman Elon Musk peilde op Twitter de mening van gebruikers, of zij vinden dat hij moet terugtreden als de nieuwe topman, na de overname van het socialemediaplatform. De koers van autofabrikant Tesla, dat ook door Musk geleid wordt, reageerde daar maandag positief op - de meerderheid wil dat Musk ophoepelt bij Twitter - maar dinsdag daalt het aandeel Tesla toch weer bijna 6 procent. Musk lijkt de uitslag van de poll naast zich neer te leggen.

De koers van Tesla is op 141 dollar terug op het niveau van meer dan twee jaar geleden. Musk verkoopt voor miljarden dollars aan Tesla aandelen om de problemen bij Twitter te verhelpen en dat drukt de koers van Tesla natuurlijk. Twitter heeft vets kapitaal nodig, bleek in het weekend.

Amazon.com heeft een schikking getroffen met de Europese Commissie in twee mededingingszaken. Amazon moet externe verkopers gelijke kansen geven om geselecteerd te worden als de standaardoptie in Amazons Buy Box en ze in aanmerking laten komen voor het Prime-verzendprogramma.

Fintechbedrijf Blucora stijgt 13 procent. Het bedrijf gaat 450 miljoen dollar teruggeven aan aandelhouders.

biotechbedrijf Entrada Therapeutics, dat maandag nabeurs al 32 procent verloor, kreeg een negatief bericht van de FDA over een potentiële behandeling tegen de spierziekte Duchenne. Het aandeel staat 13 procent lager.

Nike en FedEx openen nabeurs de boeken.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot maandag 0,9 procent lager op 3.817,66 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.757,54 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 10.546,03 punten.