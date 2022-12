FPSO Anchieta van SBM weer in gebruik Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM heeft dinsdagavond gemeld dat de FPSO Cidade de Anchieta weer in productie is. Vier tanks zijn gerepareerd en in orde bevonden door zowel de klant als de autoriteiten. De herstelwerkzaamheden aan de resterende tanks zal nog tenminste tot aan het einde van volgend jaar duren, zoals SBM afgelopen november al meldde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.