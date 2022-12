Europese beurzen verdeeld na sprong yen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag verdeeld gesloten, nadat de Bank of Japan de kans op renteverhogingen in Japan liet toenemen.

De Stoxx Europe 600 index sloot 0,4 procent lager op 424,18. De Dax-index verloor ook 0,4 procent tot 13.884,66 punten. De Franse CAC 40 daalde eveneens 0,4 procent naar 6.450,43 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.370,62 punten.

De hoop op een kerstrally vervaagt, waarschuwen marktanalisten. Beleggers vrezen dat het verkrappende monetaire beleid van de grote centrale banken doorschiet en economieën in een recessie duwt.

De Bank of Japan deed dinsdag een duit in het zakje door de belangrijkste rente te handhaven en tegelijk aan te kondigen dat langlopende Japanse staatsobligaties voortaan tegen een maximaal rendement van 0,50 procent worden verkocht. Dit was 0,25 procent.

De Japanse yen steeg maar liefst 4 procent op het nieuws.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert het ingrijpen van de Bank of Japan toenemende vrees dat het beleid achterblijft en de inflatie meer verankerd raakt.

"Het geeft hen ook meer flexibiliteit in 2023 voor het geval ze op de rem moeten gaan trappen om een significante overschrijding van de inflatie te voorkomen, met de mogelijkheid dat we voor het einde van volgend jaar een renteverhoging zouden kunnen meemaken", aldus Hewson.

"Voor handelaren betekent het dat we twee keer moeten nadenken voordat we concluderen dat inflatie minder een probleem is geworden, na een paar dalingen van het inflatiecijfer in de VS", zei Joshua Mahony van IG.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duitse producentenprijzen in november met 28,2 procent zijn gestegen op jaarbasis, na een toename van 34,5 procent in oktober. Op maandbasis daalden de producentenprijzen opnieuw. Volgens Commerzbank voedt dit cijfer de hoop dat de consumentenprijsinflatie gepiekt heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat deze nu ook snel zal afkoelen naar het door de ECB gewenste niveau van 2 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone herstelde in december iets, van -23,9 naar -22,2. Dit was verwacht.

De euro/dollar handelde dinsdag licht hoger op 1,0634. De olieprijs daalde rond het Europese slot licht, tot 75,23 dollar in New York. Brent-olie werd 0,7 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart naar de geplande overname van VMware door het Amerikaanse Broadcom. Dit meldde de instelling dinsdag aan het einde van de middag. Broadcom zou de software en apparatuur van de bedrijven kunnen koppelen ten koste van de concurrentie.

Europese financials zaten in de lift. Deutsche Bank steeg 5,7 procent in Frankfurt, Société Générale won 2,3 procent in Parijs en ING steeg in Amsterdam 1,8 procent.

Autofabrikanten stonden onder druk in de DAX. Porsche Automobil Holding daalde bijna 2 procent, Volkswagen 2,3 procent en Mercedes Benz verloor ruim een procent. Renault verloor zelfs 3 procent in Parijs.

Hekkensluiter in de DAX was Siemens Healthineers, dat ruim 4 procent daalde. In Amsterdam leverde medisch elektronicabedrijf Philips 2,9 procent in.

TotalEnergies steeg ook in CAC 40, met een winst van ongeveer een procent. Ook BP en Shell sloten in het groen.

Engie leverde in Parijs ruim 3 procent in. Het Franse energiebedrijf verwacht dat een Europees prijsplafond op energie de resultaten dit jaar met 700 tot 900 miljoen euro drukt, en met nog eens 1,2 tot 1,5 miljard euro volgend jaar.

Vastgoed stond dinsdag ook onder druk. Unibail-Rodamco-Westfield daalde bijna 5 procent en Vonovia circa 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven dicht bij huis. De S&P500 stond vrijwel vlak op 3,815,95 punten en ook de Nasdaq en Dow Jones-index waren nauwelijks van hun plaats gekomen.