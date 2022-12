Voorzichtig herstel Fugro op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. Op een slotstand van 697,25 punten, daalde de AEX 0,5 procent.

"Een doorbraak en slotstand onder de 700 punten kan een diepere correctie uitlokken. Dan moeten beleggers rekening houden met verkoopdruk richting de steun rond 670 punten", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx in een technische analyse.

"De ultieme steun ligt op 690-692", aldus technisch analist Nico Bakker voor de camera van ABM Financial News. Pas boven de 708 punten ziet Bakker het technische plaatje voor de AEX weer opklaren.

Ondertussen wordt de kans op een echte kerstrally steeds kleiner. Beleggers vrezen dat het verkrappende monetaire beleid van de grote centrale banken te ver doorschiet en economieën in een recessie duwt.

De Bank of Japan verraste de markten dinsdag met de aankondiging dat het voortaan langlopende Japanse staatsobligaties koopt tegen een maximaal rendement van 0,50 procent. Dit was 0,25 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert het ingrijpen van de Japanse centrale bank dat men in toenemende mate bezorgd is dat het beleid achterblijft en de inflatie meer verankerd raakt.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in november minder hard zijn gestegen op jaarbasis, terwijl op maandbasis opnieuw sprake was van een daling. Verder daalden de woningbouw en bouwvergunningen in de VS en verbeterde het consumentenvertrouwen in de eurozone.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0627. De Japanse yen steeg bijna 4 procent ten opzichte van de euro en dollar. De olieprijs steeg een half procent.

Stijgers en dalers

Financials deden goede zaken. ING ging aan kop in de AEX, met een koerswinst van bijna 2 procent. Aegon steeg circa een procent.

Signify verloor 1,5 procent en Philips bijna 3 procent.

Vastgoed had het lastig. Unibail-Rodamco-Westfield daalde bijna 5 procent en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Ook elders in Europa behoorden vastgoedaandelen tot de grootste dalers.

In de Midkap verloor Eurocommercial bijna 1,5 procent en Wereldhave daalde 2,5 procent in de Smallcap.

Galapagos steeg 1,5 procent in de AMX. CEO Paul Stoffels zei in een interview met de Financial Times dat hij van Galapagos weer een topspeler in de Europese biotech sector wil maken. Hij herhaalde daarbij de strategie die Galapagos in november onthulde, waarbij het overnames wil doen van bedrijven met kandidaatmedicijnen in de vroege klinische of late preklinische fase.

Fugro ging aan kop, met een plus van 4,5 procent, na een forse koersval op maandag. ABN AMRO won ruim 2 procent.

CTP en Basic-Fit verloren ruim 2 procent.

Bij de kleine aandelen won Kendrion meer dan 4,5 procent, na een dip op maandag. Van Lanschot Kempen daalde ruim 8 procent. Van Lanschot keert op 22 december 1,50 euro per aandeel uit.Vandaag is de ex-datum.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam verdeeld, met een lichte winst voor de Dow Jones index.