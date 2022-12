Mondelez verkoopt kauwgumbedrijf Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mondelez heeft zijn kauwgumbedrijf in de Verenigde Staten, Canada en Europa verkocht aan de Europese snoepmaker Perfetti Van Melle voor 1,35 miljard dollar, omdat het bedrijf meer groeikansen ziet in chocola, koekjes en gebak. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf bekend. Onder andere de kauwgummerken Trident, Stimorol, Chiclets en Bubblicious worden van de hand gedaan. De kauwgumfabrieken in Illinois en Polen komen in handen van Perfetti Van Melle, bekend van merken als Mentos, Chupa Chups en Alpenliebe. In de opkomende markten blijft Mondelez wel kauwgum produceren en verkopen. Met name in China blijft het bedrijf actief met het merk Stride. De verkoopprijs komt overeen met 15 keer het EBITDA-resultaat van dit jaar. De kauwgum en snoeptak droeg vorig jaar zo'n 10 procent bij aan de omzet van Mondelez, koekjes 47 procent en chocola 32 procent. Onder andere Ritz, Orea, Cadbury en Toblerone zijn grote omzetbronnen voor het zoetwarenconcern. Mondelez kondigde in mei aan meer te willen focussen op groei en te willen investeren in chocola, koek en gebak. In de coronacrisis verslonden mensen die thuis waren gaan werken massaal Oreo's en andere koekjes. De kauwgumactiviteiten leden juist zwaar onder het feit dat er minder onderweg werd gekocht. Mondelez ziet groei in de snackbusiness, en kocht dit jaar al energierepen van Clif Bar, het Griekse Chipita en het Mexicaanse snoepbedrijf Ricolino. "Snacken is een blijvertje", zei Dirk van de Put, CEO van Mondelez in mei. De jongere generatie leidt volgens hem de weg naar de tussendoortjes die goed blijven verkopen als het economisch tegenzit. Bron: ABM Financial News

