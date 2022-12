Miljardenboete voor Wells Fargo Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo heeft een boete van 3,7 miljard dollar opgelegd gekregen van het Consumer Financial Protection Bureau. Dit werd dinsdag bekend. De bank heeft maar liefst 16 miljoen bankrekeningen en leningen slecht beheerd en "heeft daarmee miljoenen Amerikaanse families schade berokkend", aldus het bureau, die vindt dat Wells Fargo daarom miljarden moet terugbetalen aan de getroffen consumenten. Wells Fargo bevestigde de boete en erkent dat het in het verleden ontoelaatbare praktijken hebben plaatsgevonden binnen de bank. CEO Charlie Scharf meent dat Wells Fargo de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet en dat de bank inmiddels een ander bedrijf is. De boete kost de bank na belastingen circa 2,8 miljard dollar. Dit wordt in het vierde kwartaal van 2022 in de boeken verantwoord. Bron: ABM Financial News

