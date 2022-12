S&P verlaagt kredietwaardigheid PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) S&P Ratings heeft het oordeel voor de kredietwaardigheid van PostNL verlaagd. Dit maakte de kredietbeoordelaar dinsdagmiddag bekend. "Een verslechtering van het consumentenvertrouwen en de inflatie wegen op de volumes [van PostNL] en drukken de marges in het pakketsegment", aldus S&P. Reden dat de kredietbeoordelaar verwacht dat PostNL dit jaar met de aangepaste EBITDA ruim onder de taxatie van S&P uitkomt. "Het is onduidelijk hoe en wanneer er een ommekeer in de pakketvolumes zal zijn", aldus S&P, en dat werpt een schaduw over de winstontwikkeling. Daarbij merkt de kredietbeoordelaar op dat het dividendbeleid van PostNL er debet aan is dat de schulden niet verder dalen. Redenen genoeg, aldus S&P, om de kredietbeoordeling te verlagen van BBB+ naar BBB. De outlook is negatief, wat betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat het kredietoordeel in de komende periode verder wordt verlaagd. "De negatieve outlook geeft aan dat we een kans van ten minste een derde zien dat de kredietwaardigheid in de komende 12 tot 24 maanden verder wordt verlaagd, als PostNL er niet in slaagt om vanaf 2023 de winstgevendheid te vergroten en op mijn minst de schuldratio's te stabiliseren." Bron: ABM Financial News

