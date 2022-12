Amazon.com schikt met Europese Commissie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft een schikking getroffen met de Europese Commissie in twee mededingingszaken. Dit werd dinsdagmiddag bekend. Amazon betaalt geen boete, maar moet zich zeven jaar houden aan toezeggingen om bepaalde zakelijke praktijken te veranderen. Zo moeten externe verkopers gelijke kansen krijgen om geselecteerd te worden als de standaardoptie in Amazons Buy Box en moeten ze in aanmerking komen voor het Prime-verzendprogramma. Verder mag Amazon geen gebruik meer maken van niet-openbare gegevens over verkopers op zijn marktplaats om zo tegen hen te concurreren. In een reactie zei Amazon dinsdag dat men het nog steeds niet eens is met verschillende beschuldigingen van de EU over zijn handelspraktijken, maar dat het een schikking heeft getroffen om klanten en bedrijven in Europa te kunnen blijven bedienen. Bron: ABM Financial News

