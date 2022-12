Futures voorspellen verdeelde opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een verdeelde opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd fractioneel lager, terwijl die op de Dow Jones index licht stijgen.

De hoop op een kerstrally vervaagt, waarschuwen marktanalisten.

"De bezorgdheid onder beleggers en handelaren is nog steeds dezelfde, en dat is de mogelijkheid dat de Fed opnieuw een beleidsfout maakt en de economie in een recessie stort", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, die wel benadrukt dat een dergelijke recessie vermoedelijk mild zal zijn.

De Bank of Japan verraste de markten dinsdag met de aankondiging dat het voortaan langlopende Japanse staatsobligaties koopt tegen een maximaal rendement van 0,50 procent. Dit was 0,25 procent. De belangrijkste rente werd wel gehandhaafd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert het ingrijpen van de Bank of Japan dat men in toenemende mate bezorgd is dat het beleid achterblijft en de inflatie meer verankerd raakt.

De Japanse yen steeg met zo'n 3 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Economen van Commerzbank waarschuwen dat de greenback verder onder druk kan komen te staan, als de scepsis toeneemt over de aanpak van de Fed.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Later vanmiddag verschijnen cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt in de vorm van data over de woningbouw en het aantal afgegeven bouwvergunningen.

De euro/dollar handelt dinsdagmiddag 0,3 procent hoger op 1,0623. De olieprijs stijgt ruim een procent.

Bedrijfsnieuws

Nike en FedEx openen nabeurs de boeken.

Marktanalist Naeem Aslam wijst verder naar Tesla. Het aandeel verspeelde maandag zijn winst, nadat eerder nog positief werd gereageerd op de uitslag van een poll op Twitter dat Elon Musk moet opstappen als CEO van het social mediabedrijf. Het is niet duidelijk of Musk hier ook gehoor aan zal geven. Musk zei maandagavond laat wel dat in de toekomst alleen betalende Twitter-gebruikers deel mogen nemen aan polls over het Twitter-beleid.

Tesla sloot maandag onder de 150 dollar en daarmee het laagste punt in meer dan twee jaar. Analisten vrezen dat de financiële malaise bij Twitter ook impact zal hebben op Tesla. Vorige week werd bekend dat Musk voor 3,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen heeft verkocht en afgelopen weekend werd duidelijk dat Musk vers kapitaal zoekt voor Twitter.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot maandag 0,9 procent lager op 3.817,66 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.757,54 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 10.546,03 punten.