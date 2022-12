Europese beurzen lager rond lunchtijd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren dinsdag rond het middaguur in het rood. De Stoxx Europe 600 index verliest 0,6 procent op 423,45 punten. De Duitse DAX laat een verlies zien van 0,4 procent op 13.884,28 punten. De Franse CAC 40 daalt 0,7 procent bij een stand van 6.425,57 punten. De Britse FTSE noteert 0,2 procent lager op 7.347,57 punten.

De hoop op een kerstrally vervaagt, waarschuwen marktanalisten. Beleggers vrezen dat het verkrappende monetaire beleid van de grote centrale banken te ver doorschiet en economieën in een recessie duwt.

De Bank of Japan deed dinsdagochtend een duit in het zakje door weliswaar de belangrijkste rente te handhaven, maar tegelijkertijd aan te kondigen dat het voortaan langlopende Japanse staatsobligaties koopt tegen een maximaal rendement van 0,50 procent. Dit was 0,25 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert het ingrijpen van de Bank of Japan dat men in toenemende mate bezorgd is dat het beleid achterblijft en de inflatie meer verankerd raakt.

"Het geeft hen ook meer flexibiliteit in 2023 voor het geval ze op de rem moeten gaan trappen om een significante overschrijding van de inflatie te voorkomen, met de mogelijkheid dat we voor het einde van volgend jaar een renteverhoging zouden kunnen meemaken", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duitse producentenprijzen in november met 28,2 procent zijn gestegen op jaarbasis, na een toename van 34,5 procent in oktober. Op maandbasis daalden de producentenprijzen opnieuw.

"De cijfers van vandaag sterken de hoop dat de piek van de consumentenprijsinflatie in ieder geval nabij is of misschien zelfs al achter ons ligt", zeiden economen van Commerzbank, die wel benadrukten dat dit niet betekent dat de inflatie snel afkoelt naar het door de ECB gewenste niveau van circa 2 procent.

De euro/dollar handelt dinsdag 0,3 procent hoger op 1,0623. De euro/yen noteert op 140,81 en de dollar/yen op 132,49. In beide gevallen is dit een stijging van zo'n 3 procent voor de Japanse munt.

De olieprijs stijgt ruim een procent.

Bedrijfsnieuws

Europese financials zitten dinsdag in de lift. Deutsche Bank stijgt 3 procent in Frankfurt, Société Générale wint een half procent in Parijs en ING stijgt in Amsterdam ook ruim een half procent.

Autofabrikanten staan onder druk in de DAX. Porsche Automobil Holding daalt bijna 2 procent, Porsche AG 1,5 procent en Mercedes Benz ruim een procent.

Hekkensluiter in de DAX is Siemens Healthineers, dat ruim 3 procent daalt. In Amsterdam levert Philips 2,5 procent in.

TotalEnergies gaat aan kop in de CAC 40, met een winst van ongeveer een procent. Ook BP en Shell noteren in het groen.

Engie levert in Parijs ruim 6 procent in. Het Franse energiebedrijf verwacht dat de resultaten flink geraakt worden door het instellen van een Europees prijsplafond op energie. Engie verwacht een impact op de EBIT in 2022 van 700 tot 900 miljoen euro. De eerder afgegeven outlook voor dit jaar blijft evenwel gehandhaafd. In 2023 zal de impact naar verwachting oplopen naar een bandbreedte van 1,2 miljard tot 1,5 miljard euro.

Vastgoed staat dinsdag ook onder druk. Unibail-Rodamco-Westfield daalt ruim 4 procent en Vonovia meer dan 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtrode opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond het middaguur 0,2 procent lager.

De S&P 500 index sloot maandag 0,9 procent lager op 3.817,66 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.757,54 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 10.546,03 punten.