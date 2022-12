Yen flink omhoog na ingrijpen Bank of Japan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse yen zit dinsdag stevig in de lift ten opzichte van de euro en dollar, nadat de Bank of Japan zijn belangrijkste rente handhaafde, maar ook besloot dat het voortaan langlopende Japanse staatsobligaties koopt tegen een maximaal rendement van 0,50 procent. Dit was 0,25 procent. Dit is volgens marktanalist Stefan Koopman van Rabobank vermoedelijk een eerste opmaat naar een grootschaligere actie in het voorjaar van 2023, wanneer voorzitter Kuroda vertrekt. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets suggereert het ingrijpen van de Bank of Japan dat men in toenemende mate bezorgd is dat het beleid achterblijft en de inflatie meer verankerd raakt. "Het geeft hen ook meer flexibiliteit in 2023 voor het geval ze op de rem moeten gaan trappen om een significante overschrijding van de inflatie te voorkomen, met de mogelijkheid dat we voor het einde van volgend jaar een renteverhoging zouden kunnen meemaken", aldus Hewson. De euro kon zich vanochtend optrekken aan verder bewijs dat de inflatie in de eurozone eindelijk wat lijkt af te koelen. De Duitse producentenprijzen stegen in november met 28,2 procent op jaarbasis, na een toename van 34,5 procent in oktober. Op maandbasis daalden de producentenprijzen opnieuw. De euro/dollar handelt dinsdag aan het eind van de ochtend 0,3 procent hoger op 1,0623. De euro/yen noteert op 140,81 en de dollar/yen op 132,49. In beide gevallen is dit een stijging van zo'n 3 procent voor de Japanse munt. Bron: ABM Financial News

