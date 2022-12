Beperkt verlies in Amsterdam, behalve voor Unibail-Rodamco

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs weet het verlies dinsdag te beperken. Rond de klok van elf uur noteerde de AEX 0,3 procent lager op 698,87 punten. De index opende op 694 punten.

Veel richtinggevend nieuws was er vanochtend niet. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek lieten zien dat de Nederlandse consument iets minder pessimistisch is en er in oktober meer werd uitgegeven. Ook de investeringen stegen.

Verder blijkt in Duitsland dat de dalende trend in de producentenprijzen doorzet. Op maandbasis was er in november sprake van een prijsdaling van 3,9 procent.

De grootste verrassing kwam vandaag uit Japan, waar de centrale bank in actie kwam. De rente werd gehandhaafd, maar de Bank of Japan besloot dat het voortaan langlopende Japanse staatsobligaties koopt tegen een maximaal rendement van 0,50 procent, waar dit eerder 0,25 procent was.

Dit is volgens marktanalist Stefan Koopman van Rabobank vermoedelijk een eerste opmaat naar een grootschaligere actie in het voorjaar van 2023, als voorzitter Kuroda vertrekt.

De euro/dollar handelde op 1,0623, maar de meeste beweging was door de Bank of Japan te zien in de yen. Ten opzichte van de euro en dollar steeg de Japanse munt zo'n 3 procent.

Olie werd een procent duurder.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was ING met een koerswinst van een procent.

Ahold Delhaize en ArcelorMittal stegen ruim een half procent.

Philips en Unibail-Rodamco-Westfield waren de grootste dalers met verliezen van ruim 2 en 4 procent.

In de AMX liet Fugro een klein herstel zien van anderhalf procent, na de koersval op maandag.

Eurocommercial Properties, Just Eat Takeaway en OCI daalden 2 tot 2,5 procent.

Smallcap Sif won 1,5 procent, terwijl Fastned 3,5 procent inleverde. Van Lanschot Kempen daalde bijna 7 procent. Van Lanschot keert op 22 december 1,50 euro per aandeel uit.Vandaag is de ex-datum.