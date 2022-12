Unibail en Prosus koersen onderaan in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 1,0 procent lager naar 693,96 punten, terwijl de Midkap eveneens 1,0 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen ontsprong alleen UMG de dans met een nipte winst. Grootste dalers waren vastgoedfonds Unibail-Rodamco en techinvesteerder Prosus met koersverliezen van circa twee procent. In de AMX noteerde alleen Fugro met vier procent in het groen, na een daling van 23 procent op maandag. Just Eat Takeaway en Alfen verloren meer dan twee procent. In de AScX daalde Van Lanschot Kempen zeven procent. Van Lanschot keert op 22 december 1,50 euro per aandeel uit. Vandaag is de ex-datum. Bron: ABM Financial News

