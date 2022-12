Heineken draagt nieuwe commissarissen voor Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft dinsdag twee nieuwe commissarissen voorgedragen. Het gaat om Beatriz Pardo en Lodewijk Hijmans van den Bergh. Zij zullen in principe worden benoemd tijdens de jaarvergadering in april 2023 voor een periode van vier jaar. Pardo is werkzaam bij Starbucks en Hijmans van den Bergh is onder meer commissaris bij BE Semiconductor Industries, ING en HAL. Verder wil Heineken ook Michel de Carvalho en Rosemary Ripley herbenoemen voor vier jaar. Commissaris Ingrid–Helen Arnold neemt in april afscheid. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.