Energiebedrijf Engie waarschuwt voor impact prijsplafond Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Engie

(ABM FN-Dow Jones) Engie verwacht dat de resultaten flink geraakt worden door het instellen van een Europees prijsplafond op energie. Dit maakte het Franse energiebedrijf dinsdagochtend bekend. Engie verwacht een impact op de EBIT in 2022 van 700 tot 900 miljoen euro. De eerder afgegeven outlook voor dit jaar blijft evenwel gehandhaafd. In 2023 zal de impact naar verwachting oplopen naar een bandbreedte van 1,2 miljard tot 1,5 miljard euro. Engie is vooral in België, Frankrijk en Italië actief. Op 6 oktober dit jaar besloot de Europese Unie een prijsplafond voor energieprijzen in te stellen, afdwingbaar door alle lidstaten vanaf 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023, met een mogelijke verlenging. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.