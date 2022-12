Video: technisch beeld AEX iets zonniger dan Bel20 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX en de Bel20 index hebben het lastig, waarbij het technische beeld bij de Amsterdamse hoofdgraadmeter iets beter is. De S&P ligt er volgens de grafieken het slechtst bij. Dit concludeert technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas in een rondje langs de indexvelden. "De zeven blijft in beeld [voor de AEX], maar de bulls moeten alle zeilen bijzetten". Het blijft volgens Bakker dus nog even spannend richting het jaareinde. "De ultieme steun ligt op 690-692", aldus de analist. Aan de bovenkant kijkt Bakker naar de 708 punten. Daarboven kan er ruimte ontstaan richting de 740 punten. De Bel20 laat een vergelijkbaar beeld zien als de AEX, volgens Bakker. "Maar met iets meer berendruk." Het proces van lagere toppen en lagere bodems is daar volgens de analist nog volledig intact. Steun is er voor de index op 3.675 punten. Pas boven de 3.800 tot 3.900 punten klaart het beeld op, aldus de analist. "Een opleving in de downtrend behoort tot de mogelijkheden." Tot slot de S&P 500 index. Daar hebben de beren nog een stevig greep op de markt, ziet Bakker. "Hier wordt het een uitermate lastige situatie voor de bulls om nog wat te herstellen", zegt de analist. Maar wellicht kan er een poging worden ondernomen om de downtrend "wat te doen verzwakken". Pas boven de 4.150 punten wordt het beeld voor de S&P 500 weer positief. Klik hier voor: technisch beeld AEX iets zonniger dan Bel20 Bron: ABM Financial News

