AEX wacht fors lagere opening door recessievrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 1,3 procent.

Maandag lastte het Damrak nog een rustdag in en de AEX kwam per saldo bijna niet van zijn plaats op een slotstand van 700,71 punten.

Vanochtend worden beleggers evenwel geconfronteerd met verliezen op Wall Street maandagavond en een flink negatief sentiment in Azië.

Wall Street kon maandag de bescheiden openingswinsten niet vasthouden, vanwege de aanhoudende angst voor een recessie, en zette de neerwaartse trend van afgelopen week voort. De S&P 500 index verloor 0,9 procent, terwijl techbeurs Nasdaq anderhalf procent prijs moest geven.

Beleggers maken zich de laatste tijd steeds meer zorgen over een recessie die volgens hen zo goed als onvermijdelijk is geworden, gezien de vastberaden agressieve houding van de grote centrale banken, zoals de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, in hun strijd tegen de hoge inflatie.

Een belangrijk kantelpunt voor het sentiment was afgelopen week, toen bleek dat meevallende inflatiecijfers in de VS geen indruk hadden gemaakt op de Federal Reserve bij de vaststelling van het rentebeleid.

Verrassende stap Bank of Japan

In Azië noteerde de Nikkei index in Tokio vanochtend aanvankelijk nipt in het groen. Daar kwam echter abrupt verandering in nadat de Bank of Japan bij zijn rentebesluit onverwacht besloot om langlopende Japanse staatsobligaties tegen een hoger maximaal rendement op te kopen, terwijl de rente opnieuw ongemoeid bleef.

Het rendement op Japanse staatsschuld met een looptijd van 10 jaar, normaal gesproken een baken van rust door opkoopprogramma’s van de BoJ, verdubbelde vanochtend bijna naar 0,40 procent. De Nikkei index ging juist 2,5 procent in het rood.

De centrale bank kocht in de afgelopen periode elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt. Dinsdag besloot de Japanse centrale bank dit percentage te verhogen tot 0,50 procent. De Bank of Japan heeft al sinds 2016 de doelstelling om de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul te houden in een poging de marktrentes laag te houden.

De dollar/yen daalde ruim 3 procent naar 132,70 en de euro/yen liep ook ruim 3 procent terug naar 140,62.

Ook de andere Aziatische aandelenbeurzen geven terrein prijs met verliezen voor Sydney en Hongkong van ongeveer anderhalf procent.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent hoger op 75,19 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met krap een half procent verder.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de woningbouw en bouwvergunningen in de VS en het consumentenvertrouwen in de eurozone.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,9 procent tot 3.817,64 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 32.757,54 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 10.546,03 punten.