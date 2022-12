Mithra presenteert deal voor Donesta Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Mithra heeft nog voor het einde van het jaar een deal voor Donesta gesloten. Dit meldde het bedrijf dinsdagochtend. Mithra kwam een deal overeen met Gedeon Richter voor de commercialisatie van Donesta in Europa, inclusief Rusland en de voormalige Sovjetstaten, Latijns-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Mithra en Gedeon zullen de afspraken in het eerste kwartaal van 2023 finaliseren. Gedeon is al een partner van Mithra, die de Drovelis-pil in Europa en Rusland op de markt brengt. CEO Leon Van Rompay is van mening dat Gedeon de best mogelijke partner voor Mithra is om van Donesta een marktleider te maken. Mithra ontvangt een vooruitbetaling van 55 miljoen euro en daar bovenop 15 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen. Ook zal het royalties ontvangen over de verkopen. Die zullen iets boven de 10 procent uitkomen. Mithra zal later vandaag een toelichting geven op de deal. Bron: ABM Financial News

