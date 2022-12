Bank of Japan komt in actie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft dinsdag tot verrassing van de markt besloten om langlopende Japanse staatsobligaties tegen een hoger maximaal rendement op te kopen, maar liet de rente opnieuw ongemoeid. De centrale bank kocht in de afgelopen periode elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt. Dinsdag besloot de Japanse centrale bank dit percentage te verhogen tot 0,50 procent. De Bank of Japan heeft al sinds 2016 de doelstelling om de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul te houden in een poging de marktrentes laag te houden. Het rendement op tienjarige obligaties bleef al maanden op 0,25 procent steken door de beperkingen van de Japanse centrale bank, maar schoot vanochtend omhoog tot 0,40 procent na de beslissing. Ook de yen trok aan, terwijl de Japanse beurs fors onder druk stond. Beleggers schatten de kans in dat bedrijven hogere rentes gaan betalen op hun schulden. Ook heeft de zwakke yen de winsten van veel exporteurs gestuwd, waardoor een sterkere yen nu erg negatief kan uitpakken voor aandelen. De dollar/yen daalde ruim 3 procent naar 132,70 en de euro/yen liep ook ruim 3 procent terug naar 140,62. Bron: ABM Financial News

