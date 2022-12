Europese beurzen openen waarschijnlijk fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een fors lagere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse futures onder druk zijn komen te staan en in Azië de markten in het rood noteren.

IG voorziet een openingsverlies van 227 punten voor de Duitse DAX, een min van 91 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 72 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese aandelenmarkten stegen maandag nog, waarbij optimisme domineerde ondanks de aanhoudende economische zorgen. "Hoewel er nog steeds ruimte is voor een rally gedurende de kerstperiode, lijkt vandaag sprake van een vluchtige oprisping van optimisme, aangezien zorgen over de dalende inkomsten en een recessie in 2023 de markten blijven achtervolgen", aldus IG.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het Duitse ondernemersvertrouwen in december is verbeterd. De Ifo index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van een herziene 86,4 in november naar 88,6 deze maand.ciao

Bedrijfsnieuws

Volkswagen meldde een mondiale groei van het aantal verkochte auto's met 9 procent in november. In West-Europa werden 32 procent meer auto's verkocht dan een jaar eerder, namelijk 247.700 wagens, terwijl in China de verkoop met 8 procent daalde tot 223.500 stuks. In de eerste elf maanden van dit jaar verkocht de autofabrikant 9 procent minder auto's dan vorig jaar. Volkswagen keert vandaag ook een speciaal dividend uit van 19,06 euro per aandeel. Gecorrigeerd voor het dividend daalde het aandeel Volkswagen ruim 10,0 procent.

Sectorgenoot BMW steeg circa 1,5 procent, Siemens Energy won 2,1 procent en Mercedes Benz noteerde 1,1 procent hoger. Deutsche Post daalde 3,4 procent.

UCB heeft een positief advies gekregen voor de Europese goedkeuring van Fintepla voor de behandeling van aanvallen die geassocieerd worden met het Lennox-Gastaut-syndroom (LGS). Het aandeel steeg 1,2 procent.

In Parijs won Danone 2,2 procent, TotalEnergies won 1,8 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 1,3 procent hoger noteerde.

Kering daalde 1,2 procent. Ook andere luxe-aandelen stonden onder druk in Parijs. LVMH daalde 1,0 procent, terwijl Hermes International 0,4 procent verloor.

Euro STOXX 50 3.811,24 (+0,2%)

STOXX Europe 600 425,87 (+0,3%)

DAX 13.942,87 (+0,4%)

CAC 40 6.473,29 (+0,3%)

FTSE 100 7.361,31 (+0,4%)

SMI 10.773,23 (0,0%)

AEX 700,71 (+0,1%)

BEL 20 3.671,30 (+0,4%)

FTSE MIB 23.683,54 (0,0%)

IBEX 35 8.136,80 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag lager, na een eveneens lager slot op maandag.

Na een lichtgroene opening hervatten de Amerikaanse aandelenmarkten maandag de neerwaarts trend, vanwege de aanhoudende angst voor een recessie.

Beleggers maken zich de laatste tijd steeds meer zorgen over een recessie die volgens hen zo goed als onvermijdelijk is, gezien de vastberaden agressieve houding van grote centrale banken, als de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, in hun strijd tegen de hoge inflatie.

"Er heerst nog te veel bezorgdheid over het eindeloze coronavirus-verhaal en de zorgen over een harde landing als gevolg van de renteverhogingen", zei marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. "Zelfs als we een eindejaarsrally krijgen, zal deze uitdoven, want die zorgen zijn er nog steeds", voegde zij toe.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in december verder is verslechterd. De vertrouwensindex daalde van 33 tot 31, terwijl de markt rekende op een stijging van 34.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent hoger op 75,19 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS woningbouwdata en de bouwvergunningen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Facebook overtreedt waarschijnlijk Europese mededingingsregels door de concurrentie op de markt voor online advertenties te verstoren, zei de Europese Commissie maandag. Als dit daadwerkelijk zo is, kan moederbedrijf Meta op een miljardenboete rekenen. Het aandeel Meta daalde 4,0 procent.

Goldman Sachs is van plan om enkele duizenden banen te schrappen. Dit meldde The Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden. De economische vertraging, oorlog in Europa en stijgende rentetarieven veroorzaken een bearmarkt voor aandelen en een forse afname in overnamedeals. Het aandeel verloor 0,6 procent.

Elon Musk is op zoek naar vers kapitaal voor Twitter, meldde een aandeelhouder dit weekend. Meer aandacht was er echter voor een poll op Twitter van Musk, waarin hij zijn positie als CEO van het social mediabedrijf ter discussie stelde. Een meerderheid van de deelnemers aan de peiling vindt dat hij moet opstappen als topman van Twitter. Ook als Musk opstapt als CEO, houdt hij achter de schermen de macht in handen bij het bedrijf.

Voor aandeelhouders van Tesla zou het goed nieuws zijn als Musk geen CEO van Twitter meer is, omdat hij zo weer meer tijd heeft zich te focussen op Tesla. Het aandeel noteerde 0,5 procent lager.

S&P 500 index 3.817,66 (-0,9%)

Dow Jones index 32.757,54 (-0,5%)

Nasdaq Composite 10.546,03 (-1,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend fors lager.

Nikkei 225 26.475,40 (-2,8%)

Shanghai Composite 3.065,93 (-1,3%)

Hang Seng 18.999,67 (-1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,057. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0607 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0613 op de borden.

USD/JPY Yen 132,74

EUR/USD Euro 1,057

EUR/JPY Yen 140,54

MACRO-AGENDA:

00:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - December (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Oktober (NL)

06:30 Investeringen - Oktober (NL)

08:00 Producentenprijzen - November (Dld)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - December vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 FedEx - Cijfers tweede kwartaal (VS)