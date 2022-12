(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met dinsdag 27 december 2022:

DINSDAG 20 DECEMBER 2022

00:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - December (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Oktober (NL)

06:30 Investeringen - Oktober (NL)

08:00 Producentenprijzen - November (Dld)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - December vlpg (eur)

WOENSDAG 21 DECEMBER 2022

08:00 Consumentenvertrouwen - Januari (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

DONDERDAG 22 DECEMBER 2022

00:00 Bestaande koopwoningen - November (NL)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal def. (VK)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal def. (VS)

14:30 Chicago Fed index - November (VS)

16:00 Leidende indicatoren - November (VS)

VRIJDAG 23 DECEMBER 2022

00:30 Inflatie - November (Jap)

06:30 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (NL)

14:30 Orders duurzame goederen - November (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - November (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December def. (VS)

MAANDAG 26 DECEMBER 2022

00:00 Japanse beurs regulier open

00:00 Chinese beurs regulier open

00:00 Beurs Hongkong gesloten op Tweede Kerstdag

09:00 Euronext gesloten op Tweede Kerstdag

15:30 Wall Street gesloten op Tweede Kerstdag

DINSDAG 27 DECEMBER 2022

00:30 Detailhandelsverkopen - November (Jap)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Oktober (VS)